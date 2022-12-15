За фальсификацию рабочих документов перед судом предстанет участковый лесничий в Югре

Фото: СУ СК РФ по ХМАО

В Югре завершено расследование уголовного дела против 64-летнего жителя Югорска, который занимая должность участкового лесничего совершил служебным подлог. В этом деле разберется суд.

В октябре 2020 года он без фактической проверки работ по лесовосстановлению, которые должны были проводится предприятиями в Арантурском участковом лесничестве, создал вид добросовестного исполнения обязанностей, составил и подписал акт технической приемки лесных культур, в которых указал ложную информацию об объеме искусственного лесовосстановления.

Этот факт выявлен при контрольной проверке лесовосстановительных работ Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений округа в августе 2021 года.