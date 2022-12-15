В Югре запретили выгуливать собак в нетрезвом состоянии Фото: Юлия Кучеренко

Власти Югры приняли ряд решений, чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей, а также сформировать ответственное отношения к животным. Все эти решения направлены на достижение основных целей и задач, которые закреплены Концепцией обращения с животными. Эти решения прописаны в посте на официальной странице администрации Нижневартовска.

Так стерилизацию, маркирование и вакцинацию бездомных животных будет проводить БУ «Ветеринарный центр». А реализовывать эти мероприятия будут государственные клиники Ветеринарного центра.

Кроме того в округе запретили содержать животных вне квартир многоквартирных домов и придомовых территориях таких домов, а еще выгуливать животных в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Отметим, что власти округа запретили самовыгул животных и установили штрафы за нарушение всех этих требований. Суммы штрафов варьируются от пятисот рублей до трёх тысяч рублей, а при повторном нарушении от двух до пяти тысяч рублей.