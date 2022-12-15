Реконструкцию участка трассы «Сургут - Лянтор» могут выполнить раньше срока Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается масштабная реконструкция региональной трассы «Сургут - Лянтор» на участке дороги с 21-го по 33-й километр. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик завершил весь объём работ на текущий год, и сейчас проводит мероприятия, запланированные на 2023 год.

Так, по информации пресс-центра правительства Югры, на пяти километрах автомобильной дороги завершена укладка верхнего слоя покрытия, выполнено укрепление обочин, заменены две водопропускные трубы. Раньше срока завершено строительство моста через реку Калинка на реконструируемом участке трассы. В октябре по мосту запущено движение автомобилей. Кроме того, на 70 % завершены работы по переустройству коммуникаций, продолжается работа по устройству недостающего наружного освещения.

Реконструкция автотрассы «Сургут —Лянтор» началась в 2021 году и, по условиям контракта, завершится 2023 году. Сейчас трасса является единственной транспортной артерией, связывающей Лянтор с сетью автодорог Югры.