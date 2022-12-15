За день коронавирусом в Югре заболели еще 83 человека Фото: Татьяна Коркина

За сутки в ХМАО зафиксировано 83 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 252 602 случая коронавируса.

За день в регионе случаи коронавируса выявлены: в Сургуте - 21, Нижневартовске - 4, Ханты-Мансийске - 11, Нефтеюганске - 4, Нягани - 10, Сургутском районе - 1, Урае - 2, Нефтеюганском районе - 2, Югорске - 2, Когалыме - 8, Октябрьском районе - 1, Пыть-Яхе - 1, Березовском районе - 1, Ханты-Мансийском районе - 3, Лангепасе - 4, Покачах - 5, Белоярском районе - 3.

На момент выявления у 79 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 83 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 166 человека, всего прошли обследование 3 593 637. За весь период от COVID - умерли 2 595 человек. За сутки выписались 82 человека, за весь период пандемии вылечились 249 241 жителей Югры.