В Нефтеюганске проходит благотворительная ярмарка, средства от которой пойдут на подарки семьям мобилизованных

Фото: администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске стартовала благотворительная ярмарка местных мастеров «Елки - иголки». Как сообщили в городской администрации, вырученные средства пойдут на покупку подарков семьям мобилизованных.

На ярмарке нефтеюганцы могут приобрести очень полезные и нужные изделия из дерева, шоколад, джемы, травяные сборы, бантики и украшения, брелоки и значки, свечи и букетики, подарочные наборы и, конечно же, новогоднюю продукцию, которую можно с достоинством презентовать близким людям, друзьям и коллегам.

Фото: администрация Нефтеюганска

Также в программе - музыка от диджея. А елочный базар и фотозона сделают пребывание на ярмарке еще интересней.

Мероприятие проходит в ТЦ «Оранжерея», расположенном о адресу: 15 мкр, д. 6.