Медики Нижневартовска регистрируют увеличение количества заболевших гриппом и ОРВИ

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Врачи Нижневартовска регистрируют увеличение количества заболевших гриппом и ОРВИ. Ситуацию, связанную с ростом простудных заболеваний обсудили на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города.

- За неделю зарегистрирован 3 451 случай ОРВИ, в том числе среди детей в возрасте до 17 лет 2541 случай, среди взрослых – 910 человек. Среди заболевших госпитализировано 15 человек, на прошлой неделе – 27. За данный период зарегистрировано 6 случаев гриппа, – сообщила врио начальника ТО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Светлана Дягтерева.

За неделю показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 1246,1 на 100 тысяч населения, что выше порогового уровня почти на 30%. Причем больше всех болеют жители старше 15 лет. Хотя показатель заболеваемости превышен во всех возрастных группах.