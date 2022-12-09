В Нижневартовске врезались два отечественных авто

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске 54-летний водитель «Лада XRAY», двигаясь по улице Нефтяников, при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем «Лада Веста». В результате происшествия 52-летний пассажир первой отечественной легковушки получил травмы.

Все в Югре зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Госавтоинспекции задержано 4 водителя в состоянии опьянения, 6 - за отказ от прохождения освидетельствования. За выезд на полосу встречного движения привлечено 39 водителей и 32 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что перед выполнением перестроения необходимо убедиться в безопасности своего маневра, действия на дороге не должны создавать опасность для движения, а также помех другим участникам дорожного движения. Внимательность и соблюдение установленных Правил способно значительно снизить риск ДТП.