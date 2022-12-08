В поселках и дачных кооперативах Сургута отключили электроэнергию

Фото: Администрация Сургута

В поселках и дачных кооперативах Сургута сегодня, 8 декабря, частично отключат электроэнергию. Об этом сообщает администрация города. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на подстанции №68, которые проведут специалисты Сургутских электросетей. Они выполнят частичное перераспределение нагрузки для повышения качества и надежности электроснабжения.

По данным Сургутских электросетей, с 09.00 ч. до 13.00 ч. электроэнергия будет отсутствовать в СТ7, СОК-4, СНТ-3, СТ-20 «Магистраль», «СТ-38 Берендей», ПСТ «Дорожник», СТ «Энергетик-2», СТ-13 «Май», ПСНТ-25 «Дружба», МК-37, ДПК «Ручеёк-2», ПСОК «Гвоздичка», ПСОК-37 «Кооператор», СТ «Монтажник», ПСОК-8, СОНТ-5, СТ-1 «Ручеёк», ПСК-6 «Геологоразведчик», п. Дорожный. 8 декабря с 13.00 ч. до 17.00 ч. электроэнергия будет отсутствовать в СОТ «Крылья Сургута», СНТ «Дзержинец», ДПК «Жемчужина», СОК-28, СОНТ «Тюльпан», п. Лесной.

Напомним, мы писали ранее о том, что три района Сургута оказались ночью без электричества.