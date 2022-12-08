В Нижневартовском районе столкнулись два «КАМАЗа»

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре столкнулись грузовые автомобили

Как сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре, 60-летний водитель «КАМАЗа», двигаясь в Нижневартовском районе, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге, не уступил дорогу и столкнулся с другим «КАМАЗом», за рулем которого находился 39-летний водитель. В результате происшествия виновный водитель получил травмы.

За сутки зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей в состоянии опьянения, 5 - за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 42 водителя и 36 - за нарушение правил перевозки детей.