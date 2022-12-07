В Югре коронавирус за сутки выявлен у 56 человек Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки подтверждено 56 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах ХМАО. Всего в Югре зарегистрировано 252 020 случаев коронавируса.

Всего случаи коронавируса выявлены: в Сургуте - 13, Нижневартовске - 4, Ханты-Мансийске - 17, Нефтеюганске - 2, Нягани - 1, Нефтеюганском районе - 1, Когалыме - 1, Кондинском районе - 3, Радужном - 1, Нижневартовском районе - 3, Березовском районе - 3, Ханты-Мансийском районе - 3, Лангепасе - 3, Белоярском районе - 1.

На момент выявления у 54 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония, у 1 коронавируса ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 56 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 591 человек, всего прошли обследование 3 580 772. За весь период от COVID - умерли 2 594 человека. За сутки выписались по выздоровлению 126 человек, за весь период пандемии вылечились 248 615 жителей Югры.