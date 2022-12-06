Число заболевших коронавирусом в Югре на 6 декабря 2022 года увеличилось на 37 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре зарегистрирована 251 964 случая коронавируса, в том числе 37 новых случаев COVID-19 в 10 муниципалитетах, а именно: Сургут - 5, Нижневартовск - 6, Ханты-Мансийск - 12, Нягань - 2, Сургутский район - 1, Урай - 3, Советский район - 1, Югорск - 2, Когалым - 2, Ханты-Мансийский район - 3.

На момент выявления у 37 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен во всех 37 случаях. За сутки на COVID обследованы - 637 человек, всего прошли обследование 3 579 181.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человека. За сутки выписались 66 человек, за весь период пандемии вылечились 248 486 жителя Югры.