В Сургутском районе незаконно вырублено 2,8 га леса Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутском районе возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об этом сообщают в полиции.

С сентября по ноябрь 2019 года 60-летний техник участка заготовки древесины одного из деревообрабатывающих предприятий приказывал работникам выполнять лесозаготовительные работы за границами деляны. В итоге под его руководством вырублено более 2,8 га кедров и сосен с территории Сытоминского участкового лесничества.

Таким образом мужчина причинил ущерб Департаменту лесного хозяйства по Уральскому Федеральному округу в размере больше 4,2 миллионов рублей. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.