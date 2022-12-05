Число заболевших коронавирусом в Югре на 5 декабря 2022 года увеличилось до 67 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 251 927 случаев коронавируса, в том числе 67 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах, а именно в Сургуте - 32, Нефтеюганске - 4, Нягани - 3, Сургутском районе - 3, Урае - 3, Советском районе - 5, Нефтеюганском районе - 1, Мегионе - 2, Югорске - 4, Когалыме - 1, Кондинском районе - 3, Октябрьском районе - 2, Нижневартовском районе - 1, Пыть-Яхе - 3.

На момент выявления у 66 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 67 случаях. За сутки на COVID обследованы - 884 человека, всего прошли обследование 3 578 544.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались 19 человек, за весь период пандемии вылечились 248 423 жителя Югры.