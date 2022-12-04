Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 4 декабря 2022 года увеличилось на 82 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре за период пандемии выявлено 251 860 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зарегистрировано 82 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 26, Нижневартовске - 2, Ханты-Мансийске - 17, Нефтеюганске - 3, Нягани - 6, Урае - 7, Нефтеюганском районе - 2, Мегионе - 1, Югорске - 2, Когалыме - 5, Кондинском районе - 3, Октябрьском районе - 1, Радужном - 1, Нижневартовском районе - 2, Пыть-Яхе - 2, Березовском районе - 1, Белоярском районе - 1.

На момент выявления у 80 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония, у 1 коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 82 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 742 человек, всего прошли обследование 3 577 660.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались 35 человек, за весь период пандемии вылечились 248 404 жителя Югры.