На трассах Югры установили пункты обогрева для автовладельцев

Мобильные пункты обогрева будут работать на трассах ЮГРЫ. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На трассах Ханты-Мансийского округа приведены в готовность пункты обогрева. Для автовладельцев необходимость остановки вдали от населенных пунктов может стать опасной для жизни. Переохлаждение организма может произойти очень быстро, поэтому на региональных трассах действуют 48 стационарных пунктов обогрева.

В пресс-службе МЧС ХМАЮ-Югры рассказали, что на дорогах региона будут действовать еще 8 мобильных и один подвижный пункт обогрева. Мобильные пункты обогрева иногда могут быть единственным спасением для замерзающих путников.

На территории региона будут действовать более полусотни пунктов обогрева. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

При получении сигналов бедствия, связанных с тяжелыми дорожно-транспортными условиями, заторами на трассах подвижные пункты обогрева выйдут на помощь участникам дорожного движения. Их особенность в том, что они могут быть доставлены в любую точку федеральной трассы и быстро развернуты.

Подвижный пункт обогрева оборудован самым необходимым: электрогенераторами, дизельными обогревателями, тепловыми пушками, теплой одеждой, обувью, одеялами, медицинскими препаратами, применяемыми при обморожении и переохлаждении, а также термосами для горячей пищи.

В МЧС рекомендуют водителям учитывать возможность резкого похолодания перед началом движения по трассе. В случаях нештатных ситуаций звоните по номеру 112.

«Комсомольская правда — Югра» ранее писала о том, как полицейские Югорска спасли замерзающего дальнобойщика на трассе.