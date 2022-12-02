Власти ХМАО приняли новую меру поддержки семей Фото: Татьяна Коркина

Власти ХМАО приняли новую меру поддержки семей. Она начнет действовать с 1 января 2023 года.

Новая мера социальной поддержки касается нуждающихся беременных женщин и лиц, имеющих детей в возрасте до 17 лет. Они смогут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплата будет начисляется, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в округе на дату обращения.

- Размер ежемесячного пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума - поясняют в департаменте общественных, внешних связей и молодежи Югры.

Это пособие объединит ряд уже действующих мер: выплаты женщинам, вставшим на учёт в мед. организации в ранние сроки беременности, по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением ребёнка до достижения им возраста 3 лет, ежемесячную выплату на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, а также на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет.

Поэтому после 1 января 2023 года эти выплаты перечислять перестанут. Исключение составят граждане, у которых право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, или ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка, или последующих детей возникло до 1 января 2023 года.