Партия древесины из ХМАО оказалась заражена опасным для деревьев вредителем Фото: Юлия Кучеренко

В партии лесоматериалов, которую должны были вывезти из Югры в другие регионы России, обнаружили опасного вредителя карантинного вида - черного елового усача. Об этом сообщает Россельхознадзор Югры.

- В Тюменскую испытательную фитосанитарную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступили образцы лесоматериалов, отобранные инспекторами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам при проведении досмотра подкарантинной продукции, предназначенной для вывоза с территории Ханты-Мансийского автономного округа в регионы России - говорится в сообщении ведомства.

Во время исследования специалисты смогли выявить принадлежность обнаруженных вредителей к карантинному виду - малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus. Он представляет серьезную угрозу для деревьев, так как обгрызая молодые сосновые ветки, жуки ослабляют молодые деревья, делая их легкой добычей для своего потомства. В итоге дерево – гибнет. Чаще всего самки елового усача откладывают яйца в срубленные деревья, что ухудшает качество стройматериалов.