Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 15:25

Спектакли, мастер-классы, квесты: всё это организуют в новогодние праздники для детей Нижневартовска

По инициативе главы города для детей организуют уникальную акцию «Открытка желаний»
Виктория Терина
По инициативе главы Нижневартовска для детей организуют уникальную акцию «Открытка желаний»

По инициативе главы Нижневартовска для детей организуют уникальную акцию «Открытка желаний»

Фото: Юлия Кучеренко

По инициативе главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко в городе организую уникальную акцию «Открытка желаний».

В рамках акции запланировано вручить больше 500 открыток, которые получат дети из семей льготной категории. Сейчас специалисты департамента по социальной политике администрации города работают над реализацией этой идеи.

Кроме того, детей и подростков ждут индивидуальные творческие подарки: утренники, спектакли, арт-путешествие, бал-маскарад. А для детей постарше подготовят новогодние приключения: экскурсии, мастер-классы, квесты, кинопоказ. А еще юные жители Нижневартовска смогут поучаствовать в театральной постановке, поиграть на музыкальных инструментах, потренироваться с известным спортсменом, встретиться с режиссером, научится петь и многое другое.