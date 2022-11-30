Спектакли, мастер-классы, квесты: всё это организуют в новогодние праздники для детей Нижневартовска

По инициативе главы Нижневартовска для детей организуют уникальную акцию «Открытка желаний» Фото: Юлия Кучеренко

По инициативе главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко в городе организую уникальную акцию «Открытка желаний».

В рамках акции запланировано вручить больше 500 открыток, которые получат дети из семей льготной категории. Сейчас специалисты департамента по социальной политике администрации города работают над реализацией этой идеи.

Кроме того, детей и подростков ждут индивидуальные творческие подарки: утренники, спектакли, арт-путешествие, бал-маскарад. А для детей постарше подготовят новогодние приключения: экскурсии, мастер-классы, квесты, кинопоказ. А еще юные жители Нижневартовска смогут поучаствовать в театральной постановке, поиграть на музыкальных инструментах, потренироваться с известным спортсменом, встретиться с режиссером, научится петь и многое другое.