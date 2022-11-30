Двенадцать предпринимателей из Нижневартовска представят свою продукцию на ярмарке в Ханты-Мансийске

Фото: телеграм-канал "Нижневартовск официально"

В Ханты-Мансийске 9-11 декабря пройдет выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской». В ярмарке примут участие 12 предприятий и предпринимателей Нижневартовска. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Предприниматели Нижневартовска представят колбасные изделия, продукцию из дикоросов, мяса птицы, рыбы, а также сувениры и сладости.

Одной из участниц станет Ирина Быкова, которая делает уникальные украшения «Ягоды Югры». Ранее она представила их на форуме «ЮграТур», в рамках конкурса необычные ягоды, выполненные из стекла. Её творчество отметили в номинации «Лучший этнографический сувенир». Кроме того, на конкурсе проектов в сфере дизайна и моды в номинации «Аксессуары» Ирина завоевала грант губернатора.