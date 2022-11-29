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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:42

В Ханты-Мансийке пройдет традиционная акция-конкурс «Мой снеговик»

Авторов оригинальных работ наградят призами
Виктория Терина
Фото: Городской информационный центр

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийке пройдет традиционная акция-конкурс «Мой снеговик». Сейчас продолжает прием онлайн-заявок на участие.

Как сообщает МБУДО «ЦДО «Перспектива», в конкурсе несколько номинаций, в которых может принять участие любой желающий.

- Уже в эту субботу команды встретятся в парке имени Бориса Лосева, чтобы дать волю творчеству – слепить снеговика и зарядиться отличным настроением. Авторов оригинальных работ наградят призами в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири» - сообщает Городской информационный центр.

Кстати, к концу рабочей недели синоптики обещают потепление в Ханты-Мансийске, поэтому конкурс пройдет в довольно комфортной обстановке и можно будет весело провести время на свежем воздухе.