Разрешат ли пенсионерам банкротиться бесплатно?

Фото: Александра Скороход

Минэкономразвития разработало предложения по существенному упрощению доступа россиян к процедуре упрощенного банкротства, которая позволяет списать долги бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ). Об этом на правительственном совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил глава министерства Максим Решетников.

Так как процедуры исполнительного производства идут в России довольно долго, министерство готово допустить к упрощенному банкротству и другие категории должников, кроме пенсионеров:

- Тех, кто живет на социальные пособия.

- Россиян, которые долго не могут расплатиться по обязательствам.

Минэкономразвития также предложило смягчить параметры, которые должны соблюдать желающие обанкротиться в упрощенном порядке: максимальная планка долга поднимется с текущих 500 тыс. руб. до 1 млн руб., а минимальная - снизится с 50 тыс. до 25 тыс. руб.

Проходить процедуру лучше с сопровождением профессионального юриста. В судебной практике есть масса случаев, когда граждане принимали решение самостоятельно освободиться от долгового бремени, но совершали ряд ошибок, которые приводили к отказу в списании или неполному списанию долга.

Фото: Александра Скороход

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