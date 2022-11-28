Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 ноября 2022 года увеличилось на 40 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зафиксировано 40 новых случаев COVID-19 в 10 муниципалитетах. За весь период выявлено 251 388 случаев коронавирусной инфекции.

По данным на 28 ноября коронавирус подтвержден: в Сургуте - 12, Нижневартовске - 3, Нефтеюганске - 3, Сургутском районе - 5, Урае - 2, Нефтеюганском районе - 2, Мегионе - 2, Югорске - 5, Когалыме - 2, Кондинском районе - 5, Пыть-Яхе - 1.

На момент выявления у 38 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 40 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 061 человек, всего прошли обследование 3 568 241.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались 44 человека, за весь период пандемии вылечились 248 021 югорчан