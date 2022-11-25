В Сургуте около десяти многоквартирных домов на несколько часов остались без отопления и горячей воды Фото: Татьяна Коркина

Жители десятка домов в 11 микрорайоне Сургута накануне практически на весь день остались без отопления и горячей воды. 24 ноября проводились ремонтные работы на участке магистральной теплосети и во время работ наблюдалось снижение штатных параметров по отоплению и временное отключение горячей воды. В сообщении администрации говорится, что в данный момент теплоснабжение восстановлено.

- В течение дня наблюдались локальные случаи снижения параметров теплоносителя в нескольких многоквартирных домах на пр. Мира, ул. Генерала Иванова, Быстринской. Всего около 10 домов и объектов инфраструктуры. Ремонтные бригады в оперативном порядке приступили к восстановлению инженерных сете - сообщает администрация Сургута.

Власти отмечают, что сейчас ситуация полностью контролируется и подачу тепла восстанавливают.