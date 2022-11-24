Сургутский район откажется от новогодних фейерверков

Сургутский район поддержал общефедеральный тренд - провести новогодние праздники в семейном кругу Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутском районе к новогодним праздникам запланировано больше 30 мероприятий, которые рассчитаны в основном на детский и семейный формат, а именно: утренники, спектакли, игровые программы и мастер-классы. Не отменят и традиционное новогоднее мероприятие - Елку главы Сургутского района - детей ждет насыщенная развлекательная программа.

- Мы в учреждениях культуры, в учреждениях образования проведем все новогодние елки для детей, праздник у детей должен быть, новогодние подарки дети получат. Особое внимание уделяется семьям мобилизованных наших ребят, детям из этих семей будут также подготовлены подарки от администрации Сургутского района, - отметила заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

Кроме того, в соцсетях набирает обороты флешмоб, который запустили общественники Сургутского района. Молодежный парламент при Думе Сургутского района и Совет ветеранов вышли с инициативой вернуться к традициям и отметить наступающий Новый год в кругу семьи.

Кроме того, Сургутский район поддержал общефедеральный тренд - провести новогодние праздники в семейном кругу. В каждом поселении будут организованы новогодние елки, снежные городки, чтобы в зимние каникулы у детей было куда пойти и чем себя занять.

Татьяна Османкина, подчеркнула, что район готов отказаться от пышных торжеств, от громких производственных корпоративов и многочисленных новогодних фейерверков.

- Думаю, что каждый житель района услышит нашу инициативу, поддержит и это будет маленькая солидарность с теми нашими ребятами, которые выполняют свой патриотический и гражданский долг, защищая рубежи нашей страны, - рассказал заместитель главы Сургутского района .

А еще, совет ветеранов подготовил новогодние подарки для мобилизованных.

- Наши ветераны связали 50 пар носочков, связали перчатки, шапочки положили, сладкие подарки и направили в Чебаркуль в учебный центр, где сейчас находятся мобилизованные из Сургутского района, - рассказала председатель Совета ветеранов Сургутского района Вера Голова.