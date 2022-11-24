В Нефтеюганском районе задержан водитель, который пытался дать взятку ДПС

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре 32-летнего мужчину подозревают в мелком взяточничестве.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО, в районе 696 километра автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе сотрудники ДПС остановили водителя и выявили нарушения правил перевозки грузов. Желая избежать ответственности, мужчина проигнорировал предупреждения о незаконности подкупа и передал полицейскому 1 тысячу рублей, положив их между передними сидениями патрульного автомобиля.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - сообщают в ведомстве.