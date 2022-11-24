На дорогах Нижневартовска с 5 декабря начнется установка новых светофорных секций бело-лунного цвета Фото: Юлия Кучеренко

На дорогах Нижневартовска с 5 декабря начнется установка новых светофорных секций бело-лунного цвета, на которых изображен силуэт пешехода со стрелкой.

Как сообщает департамент ЖКХ администрации Нижневартовска, дополнительная секция светофора нужна для предупреждения ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Включенная на светофоре секция бело-лунного цвета с изображением силуэта пешехода и стрелкой, информирует водителя уступить в движении пешеходам.

Установкой секций займутся сотрудники управление по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска. Сначала новые секции светофора появятся на следующих перекрестках: улица Лопарева – переулок Кооперативный; улица Лопарева – переулок Обской; улица Лопарева – переулок Энтузиастов; улица Лопарева – участок автомобильной дороги на рынок «Старовартовский»; улица Индустриальная – улица 18П; улица Индустриальная – улица 16П; улица Индустриальная – улица 6П; улица Индустриальная – улица 11П; улица Рабочая – улица Заводская; переулок Энтузиастов – улица Нововартовская;- улица 60 лет Октября – улица 2П2; улица Интернациональная – улица Зимняя; улица Интернациональная – улица Северная (в районе ТЦ «Подсолнух»).