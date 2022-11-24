Опыт Югры по реализации грантовых конкурсов отмечен на федеральном уровне

Фото: Центр гражданских и социальных инициатив Югры

В московской школе управления «Сколково» проходит конференция Фонда президентских грантов «Грантовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 2023 году».

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации отметил опыт Югры по реализации грантовых конкурсов в числе лучших. Об этом говорится в информации правительства Югры в официальном телеграм-канале.

Генеральный директор Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов рассказал о практике реализации конкурсных процедур в округе. А Сергей Кириенко отметил Югру в числе лучших регионов, система поддержки некоммерческих организаций в которых отвечает самым высоким требованиям, а затем поблагодарил руководство ХМАО и команду, выполняющую эту работу.