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НовостиОбщество24 ноября 2022 12:43

Сургутские школьники стали победителями федерального конкурса эссе

Учащиеся писали эссе о своем городе, о людях, которые в нем живут и работают
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал главы Сургута

Фото: телеграм-канал главы Сургута

В Сургуте пять учеников награждены за победу во Всероссийской детской творческой школе-конкурсе "Портрет твоего края". Об этом рассказал глава города Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

Учащиеся писали эссе о своем городе, о людях, которые в нем живут и работают, а в итоге отбора выбрали лучших. Этими учениками стали Аслан Абдулкадыров, Елизавета Захарчук, Матвей Романов и Егор Невзоров из школы "Перспектива" и Дарья Иликбаева из школы № 32. Ребят лично поздравил Эдуард Исаков, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Как отметил глава города, в 2021 году Эдуард Владимирович вручал дипломы победителей ученикам гимназии имени Ф.К. Салманова.