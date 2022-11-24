Артисты из Лангепаса выступили перед мобилизованными военнослужащим в учебной части

Фото: администрация Лангепаса

Артисты из Лангепаса ездили с концертной программой к мобилизованным военнослужащим в учебную часть. Такая идея возникла почти сразу после отправки первой группы ребят к месту переподготовки. Инициативы принадлежит руководитель Центра культуры «Нефтяник», депутат городской Думы Виктор Рябовол.

Как рассказали в городской администрации, солисты и творческие коллективы учреждения исполнили для солдат любимые песни. Артисты привезли с собой хорошее настроение, в каждой песне звучала нота любви к Родине. Зрители с замиранием сердца смотрели выступление и бурными аплодисментами благодарили земляков за внимание и поддержку.

Кроме того, артисты передали бойцам пиьма и посылки от родных.