В Югре водитель иномарки сбил пешехода на «зебре»

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки в Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.

Так, в одной из аварий пострадал 32-летний пешеход. Это случилось на улице Прибалтийская в Когалыме. Виновником ДТП стал 53-летний водитель автомобиля "Hyundai", который сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Сотрудниками ГИБДД задержано 5 водителей в состоянии опьянения, 7 - за отказ от прохождения освидетельствования и 2 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 95 водителей и 34 - за нарушение правил перевозки детей.