В Нижневартовске тренируется уже второй поток желающих вспомнить азы военной службы

Фото: "Спецназовское братство"

Частичная мобилизация закончилась, но в Югре еще есть желающих вспомнить азы военной службы. Пример тому - Нижневартовск. Для желающих на базе региональной общественной организации ХМАО – Югры «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское Братство» организованы тренировки. Об этом сообщают на странице администрации города в соцсети.

Во время занятий им не только напоминают о правилах обращения с оружием и приемами тактического боя, но и о методах оказания в полевых условиях первой медицинской помощи.

- Все граждане, которые сейчас проходят подготовку являются военнообязанными. Занятия проводят опытные инструкторы. Курс рассчитан на четыре недели, – рассказал председатель РОО «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство» Евгений Горчаков.

По его словам, сейчас тренируется уже второй поток и желающих принять участие в занятиях, чтобы подтянуть свою спортивную форму, вспомнить определенные навыки, достаточно много.

В организации сообщают, что тренировки для мужчин организованы по запросу населения, эту идею поддержал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.