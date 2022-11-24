Погода в Югре 24 ноября 2022 года: местами небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 24 ноября 2022 года, в Югре ожидается переменная облачность. По западной половине округа преимущественно без осадков, по восточной половине местами возможен небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -20, -25 °С, местами по восточной половине -28, -33 °С, днем -14, -19 °С, а местами по восточной половине сохранится холодная погода -22, -27 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -23, -25 °С, днем -17, -19 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.