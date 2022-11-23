После вмешательства прокуратуры 4 семьям предоставлены благоустроенные квартиры Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Когалыма провела проверку по обращению местных жителей о нарушении их жилищных прав. Как сообщает ведомство, жители проживали в двух многоквартирных жилых домах, которые в 2017-2018 годах были признаны аварийными и подлежащими сносу.

Администрация не предоставила семьям жилье по договору социального найма, а срок отселения домов определила лишь в 2023 - 2025 годах. Фактически семьям приходилось жить в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье.

Прокурор обратился в интересах 11 жителей города в суд с иском, чтобы обязать местную администрацию предоставить им благоустроенное жилье.

Суд удовлетворил иск и сейчас 4 семьям предоставлены благоустроенные квартиры.