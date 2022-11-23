Житель Нижневартовска попался полицейским во время поиска закладки Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска пытался найти закладку, но был задержан полицейскими. Полицейские, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на свет фонарика, мелькавший среди деревьев. Подойдя ближе, они увидели молодого человека, который что-то искал. Мужчина был так увлечен делом, что не заметил подошедших к нему полицейских.

Позже 27-летний вартовчанин признался, что искал «закладку» с наркотиком, который купил бесконтактным способом. В тайнике оказался сверток с наркотиком массой около 3 граммов.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств».