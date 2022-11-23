ХМАО лидирует в рейтинге регионов России по охвату вакцинацией против гриппа Фото: Юлия Кучеренко

ХМАО стал лидером по охвату вакцинацией от гриппа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, приводя данные Роспотребнадзора.

В пятерку лидеров также вошли Тюменская и Астраханская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Мордовия

- С 22 ноября 2022 года на официальном сайте Роспотребнадзора публиковаться рейтинги субъектов Российской Федерации по охвату населения вакцинацией против гриппа. Перечень будет публиковаться в разделе «Новости» на сайте каждый вторник в формате электронной таблицы. По состоянию на 18 ноября в пятерку лучших вошли ХМАО (53,7%), Тюменская область (53,5%), ЯНАО (52, 9%), Республика Мордовия (51,7%), Астраханская область (49,7%) - говорится в сообщении.

По данным ведомства, уровень охвата населения вакцинацией против гриппа в целом по Российской Федерации составляет порядка 41% (40,9%).