В Советском районе арестован 23-летний наркокурьер из Иркутской области Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе в момент организации тайников-закладок арестован 23-летний житель Иркутской области, сообщает ОМВД России по Советскому району.

У подозреваемого нашли полимерный пакет с веществом светлого цвета массой 32,25 грамма. Экспертиза подтвердила, что вещество содержит в своем составе наркотик.

Как оказалось мужчина прилетел накануне в Советский, так как нашел в интернете высокооплачиваемую работу наркокурьера. «Работодатель» обеспечил передачу наркотика подозреваемому для сбыта через закладки.

Несмотря на молодой возраст, мужчин успел отсидеть срок за незаконный оборот наркотиков, преступления против личности и имущества граждан, а также против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.