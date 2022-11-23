Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 ноября 2022 6:54

В Советском районе арестован 23-летний наркокурьер из Иркутской области

Молодой рецидивист специально прилетел в ХМАО, чтобы «заработать» на сбыте наркотиков
Виктория Терина
В Советском районе арестован 23-летний наркокурьер из Иркутской области

В Советском районе арестован 23-летний наркокурьер из Иркутской области

Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе в момент организации тайников-закладок арестован 23-летний житель Иркутской области, сообщает ОМВД России по Советскому району.

У подозреваемого нашли полимерный пакет с веществом светлого цвета массой 32,25 грамма. Экспертиза подтвердила, что вещество содержит в своем составе наркотик.

Как оказалось мужчина прилетел накануне в Советский, так как нашел в интернете высокооплачиваемую работу наркокурьера. «Работодатель» обеспечил передачу наркотика подозреваемому для сбыта через закладки.

Несмотря на молодой возраст, мужчин успел отсидеть срок за незаконный оборот наркотиков, преступления против личности и имущества граждан, а также против безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Сейчас ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.