За день в Югре еще 54 человека заразились коронавирусом Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки коронавирусом заразились 54 человека. За весь период пандемии зарегистрировано 251 016 случаев COVID-19.

За день коронавирус выявлен в 13 муниципалитетах региона, а именно: в Сургуте -7, Нижневартовске - 4, Ханты-Мансийске - 6, Нефтеюганске - 10, Нягани - 3, Нефтеюганском районе - 1, Мегионе - 11, Югорске - 1, Кондинском районе - 2, Октябрьском районе - 1, Нижневартовском районе - 1, Березовском районе - 3, Лангепасе - 4.

На момент выявления у 49 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония, у 4 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 53 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 283 человека, всего прошли обследование 3 560 973 человека.

За сутки новых смертельных случаев не зарегистрировано. За весь период от COVID умерли 2 594 человека. За сутки выписались по выздоровлению 60 человек, за весь период пандемии вылечились 247 693 югорчан