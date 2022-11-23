В Югре назначили нового директора департамента труда и занятости населения

Фото: Департамент труда и занятости населения ХМАО - Югры

Директором департамента труда и занятости населения Югры стал Белкин Роман Михайлович. Об этом сообщает Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.

- Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой с 23 ноября 2022 года Роман Белкин назначен на должность директора департамента труда и занятости населения автономного округа - говорится в информации департамента.

Роман Белкин родился в Ханты-Мансийске, окончил 2 вуза. С 2017 года руководил Северо-Западной региональной дирекцией АО «Группа страховых компаний «Югория», а ещё возглавлял комиссию по экономике общественной палаты Ханты-Мансийска, региональную ревизионную комиссию Общероссийского народного фронта в Югре. С июля 2022 года Роман Белкин занимал должность заместителя директора - начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования департамента труда и занятости населения.