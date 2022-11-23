Четыре человека получили травмы в аварии на 12 км трассы Нижневартовск - Излучинск

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре столкнулись три иномарки, пострадали 4 человека. Авария произошла на 12 км автодороги «г. Нижневартовск - п. Излучинск» в Нижневартовском районе.

По информации Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля «Subaru» двигаясь со стороны Нижневартовска в направлении поселка Излучинск, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Kia», двигавшимся в попутном направлении. После чего «Subaru» продолжил движение и врезался в «Toyota», за рулем которой сидел 53-летний мужчина. В результате ДТП водитель «Subaru» и 3 пассажира «Kia» получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 ДТП, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. Сотрудниками ГИБДД задержано 10 водителей в состоянии опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования. За выезд на полосу встречного движения привлечено 33 водителя и 27 – за нарушение правил перевозки детей.