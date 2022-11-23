Молодой житель Нижневартовска лишился денег, пытаясь провести вечер с девушкой Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 22-летний парень решил скоротать вечер в приятной компании, но стал жертвой мошенников.

Найдя сайт с рекламой интим-услуг вартовчанин выбрал девушку, обговорил детали встречи и стоимость услуг. Через некоторое время ему перезвонила жрица любви и предупредила, что она работает только по предоплате и при наличии страховки от конфликтной ситуации. Не сомневаясь в правдивости информации, югорчанин перевел на указанный мошенниками счет 14 тысяч рублей. Затем ему поступил новый звонок с информацией о том, что оплата не прошла и программа полностью слетела. Молодой человек только через время осознал, что общался с аферистам и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.