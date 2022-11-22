В Тюмени третьеклассник отдал деньги из своей копилки, чтобы помочь бойцам в зоне спецоперации

Фото: Юлия Жукова, личный архив

Ученик третьего класса тюменского лицея №81 Артем Жуков разбил копилку и отдал свои сбережения солдатам, находящимся в зоне спецоперации.

Подтолкнула его к такому решению акция «100 миллионов для Победы», о которой он услышал от родителей.

Напоминаем, что ее суть заключается в том, чтобы материально поддержать бойцов. На пожертвования они смогут купить необходимое оборудование - квадрокоптеры, рации, приборы ночного видения и прочее. Свой вклад внесли уже свыше 1 700 жителей региона, среди них и юный тюменец.

По словам мамы мальчика Юлии Жуковой, как-то вечером Артем зашел на кухню и сказал: «Мама, передай, пожалуйста».

- Мы не ожидали от него такого поступка, хотя мой племянник и муж сестры мобилизованы. Сын знает об этом, вместе провожали родных в зону СВО», - говорит женщина.

Артем отдал бойцам символические 500 рублей. Одна часть денег у него осталась с покупки мечты - компьютера, а вторая - родительское вознаграждение за хорошую учебу.

Поначалу маме мальчика было неловко отдавать такую мелочь, но, посоветовавшись с мужем, они решили выполнить желание сына. Далее Юлия отнесла деньги на работу и попросила перевести их в фонд.

Теперь поступком девятилетнего Артема гордится вся семья. А мальчик снова начал пополнять копилку - хочет купить машинку, сообщает «АиФ - Тюмень».