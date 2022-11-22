Делегация Сургутского района побывала в культурно-историческом туре по городам Кавказа

Фото: администрация Сургутского района

Делегация Сургутского района, финалисты муниципального молодёжного проекта «Кавказ. Вчера. Сегодня. Завтра» вернулась из тура по Кавказу. Они побывали в культурно-историческом пятидневном туре по городам Северного Кавказа. Участники побывали в Северной Осетии и Чечне.

- Эта поездка была грустной и увлекательной одновременно. Так, например, когда мы посетили школу в Беслане, сердце внутри сжималось и было очень страшно представлять те ужасные события. Отвлекли от грустных мыслей живописные горы и удивительная культура республик. Желаю каждому хоть раз побывать на Кавказе и молодёжи района не бояться принимать участие в проектах от молодёжного центра, - рассказал Егор Клименко из Фёдоровского.

Культурно-образовательный тур по городам Северного Кавказа является основным этапом проведения районного проекта «Кавказ. Вчера. Сегодня. Завтра». Проект создан для повышения уровня знаний молодёжи Сургутского района об этнокультуре многонационального Кавказа. Это уже вторая успешная реализация, в прошлом году делегация побывала в Казани, Грозном, Владикавказе, Хасавюрте и Махачкале.