В Центре охраны материнства и детства в Сургуте выхаживают малюток с массой тела от 500 граммов

Фото: Татьяна Коркина

За 9 месяцев 2022 года в сургутском центре охраны материнства и детства на свет появились 344 недоношенных ребенка.

На разных этапах их жизни им оказывают высококвалифицированную помощь .Так, в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных ежегодно проходят лечение около 837 детей. Как сообщили в департаменте здравоохранения, в отделении созданы комфортные условия для совместного пребывания матери и ребенка, при этом персонал помимо лечения детей уделяет особое внимание обучению матерей навыкам ухода за недоношенными детьми.

Есть также отделение для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации. Оно создано для детей с перинатальной и неонатальной патологией. Стационар для детей раннего возраста является педиатрическим отделением для детей до 3-х лет жизни.

На сегодня в Центре выхаживают малюток с массой от 500 граммов, такие появляются на 22-ой неделе беременности.