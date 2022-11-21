Коронавирус в Югре, последние новости на 21 ноября 2022 года: заразился 51 человек Фото: Юлия Кучеренко

За сутки подтвержден 51 новый случай COVID-19 в 12 муниципалитетах. За все время зафиксировано 250 920 случаев коронавируса.

Случаи заражения зарегистрированы: в Сургуте - 21, Нижневартовске - 5, Сургутском районе - 1, Урае - 3, Советском районе - 1, Нефтеюганском районе - 2, Югорске - 4, Когалыме - 3, Кондинском районе - 3, Октябрьском районе - 1, Радужном - 4, Пыть-Яхе - 3.

На момент выявления у 48 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 51 случае. За сутки на COVID обследованы - 895 человек, всего прошли обследование 3 557 568 человек.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 56 человек, за весь период пандемии вылечились 247 569 жителей Югры.