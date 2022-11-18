Житель Октябрьского района лишился денег, пытаясь заработать на инвестициях Фото: Татьяна Коркина

В Октябрьском районе 47-летний мужчина стал жертвой мошенников. В августе 2021 года он познакомился в чате с женщиной, которая приглашала людей поучаствовать в семинарах компании, которая занимается инвестициями.

Новая знакомая предложила северянину открыть счет «VSТ», чтобы перечислить на него деньги, и обещала доход. Мужчина поверил злоумышленнице и согласился на сотрудничество, решив попробовать свои силы в инвестициях. Он оформил в банке кредит в размере 951 тысячу рублей и перевёл их в течение 3 дней со своей банковской карты 850 тысяч рублей на счета мошенников.

В ноябре 2021 года компания перестала начислять проценты, а в январе 2022 года доступ к сайту был закрыт. Тогда потерпевший понял, что общался с мошенниками.

Возбуждено уголовное дело.