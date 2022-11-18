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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 14:44

Житель Октябрьского района лишился денег, пытаясь заработать на инвестициях

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Житель Октябрьского района лишился денег, пытаясь заработать на инвестициях

Житель Октябрьского района лишился денег, пытаясь заработать на инвестициях

Фото: Татьяна Коркина

В Октябрьском районе 47-летний мужчина стал жертвой мошенников. В августе 2021 года он познакомился в чате с женщиной, которая приглашала людей поучаствовать в семинарах компании, которая занимается инвестициями.

Новая знакомая предложила северянину открыть счет «VSТ», чтобы перечислить на него деньги, и обещала доход. Мужчина поверил злоумышленнице и согласился на сотрудничество, решив попробовать свои силы в инвестициях. Он оформил в банке кредит в размере 951 тысячу рублей и перевёл их в течение 3 дней со своей банковской карты 850 тысяч рублей на счета мошенников.

В ноябре 2021 года компания перестала начислять проценты, а в январе 2022 года доступ к сайту был закрыт. Тогда потерпевший понял, что общался с мошенниками.

Возбуждено уголовное дело.