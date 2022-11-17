В Югре водитель без прав устроил аварию, в которой пострадал 9-летний ребенок. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре.

На улице Геологическая в Сургуте, 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора», не справился с управлением и наехал на бордюр, а после ещё и на встречку, где он врезался в «Hyundai». В результате ДТП пассажир, 9-летний мальчик, получил травмы.

Как оказалось виновник ДТП не имел водительских прав.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки на территории ХМАО зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир. Сотрудниками ГИБДД задержано 6 водителей в состоянии опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 40 водителей и 32 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.