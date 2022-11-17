Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 ноября 2022 года увеличилось на 63 человека Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в ХМАО подтверждено 63 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах. За весь период пандемии в Югре коронавирусом заболели 250 586 человек.

По последним данным случаи коронавируса выявлены: в Сургуте - 24, Нижневартовске - 4, Ханты-Мансийске - 5, Нефтеюганске - 14, Сургутском районе - 1, Урае - 3, Советском районе - 1, Нефтеюганском районе - 2, Югорске - 2, Когалыме - 1, Октябрьском районе - 1, Нижневартовском районе - 1, Пыть-Яхе - 1, Ханты-Мансийском районе - 2, Покачах - 1.

На момент выявления у 60 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония, у 1 человека ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 63 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 059 человек, всего прошли обследование 3 553 695.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человека. За сутки выписались по выздоровлению 108 человек, за весь период пандемии вылечились 247 202 югорчанина.