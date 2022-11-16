В Сургуте с 1 декабря появятся платные палаты для рожениц

Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства

С 1 декабря пациентки Сургутского окружного центра охраны материнства и детства могут воспользоваться палатами повышенной комфортности. В родильном отделении подготовлены 6 родзалов и 6 послеродовых палат.

Первыми палаты повышенной комфортности оценили те, кому в ближайшее время предстоят роды. Заместитель главного врача по контролю качества Ирина Кудринских показала женщинам родзалы с кроватями-трансформерами, специальным оборудованием для помощи маме и новорожденному.

Как отметили в Центре, в медучреждении будут поэтапно внедрять систему платных услуг. Югорчане могут пройти обследование на оборудовании экспертного класса, а сейчас уже можно заключать договор на пребывание в палатах повышенной комфортности.

До конца года планируется ввести возможность выбора врача для проведения операции кесарево-сечения, выбор гинеколога для ведения беременности.