Дачники Сургута остались без света в морозную ночь

Фото: Сургутские городские электрические сети

Дачники в Сургуте остались без света в первую морозную ночь из-за превышения допустимой нагрузки на электрические сети. Об этом сообщили Сургутские городские электрические сети.

- Накануне вечером по причине превышения допустимой нагрузки на электрические сети более чем на 75 % произошло отключение отходящего автомата на КТПН-619, в результате частично без напряжения остались несколько улиц в ПСОК «Старожил-1» - сообщают в СГЭС.

В течение полутора часов специалисты восстановили подачу электроэнергии, но возросшая нагрузка на энергоустановку привела к повторным отключениям электроэнергии. Пришлось работать более длительное время. В течение ночи рабочие неоднократно восстанавливала электроснабжение на данных улицах.

- В прошлый зимний период нагрузка по данному фидеру составляла 300 А. В течении лета специалисты ООО «СГЭС» провели полную диагностику и подготовку электросетевого оборудования дачного кооператива к предстоящему осенне-зимнему периоду. Заявок на увеличение мощности от жителей данного кооператива не поступало. Накануне ночью при восстановлении электроснабжения в ПСОК «Старожил-1», замеры Центральной диспетчерской службы «СГЭС» показали превышение максимальной нагрузки прошлого зимнего периода почти в два раза - сообщил заместитель генерального директора ООО «СГЭС» Сергея Ковина.

Утром специалистам удалось провести необходимые работы и частично заменить оборудование большей мощности.