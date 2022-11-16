С 1 января 2023 года в городах Югры повысится оплата проезда в общественном транспорте Фото: Татьяна Коркина

С 1 января 2023 года в городах Югры повысится оплата проезда в общественном транспорте, работающем по регулируемым тарифам.

- Стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам устанавливает Региональная служба по тарифам Югры. По нерегулируемому тарифу стоимость проезда перевозчик устанавливает самостоятельно - рассказал начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Василий Гнедаш.

Всего в Нижневартовске 27 маршрутов, из них 21 – по регулируемому тарифу, 6 маршрутов – по нерегулируемому. На маршрутах по регулируемому тарифу курсируют 115 автобусов большого и среднего класса, а на рейсах по нерегулируемому тарифу работает до 40 автобусов малого класса (маршрутки).

Стоимость проезда в общественном транспорте Нижневартовска, в соответствии с проектом приказа РСТ ХМАО – Югры, вырастит с 28 до 30 рублей.